Más de mil agentes allanan viviendas para detener 70 sospechosos

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía ejecutan la Operación Portus, un megaoperativo con 80 allanamientos en distintas provincias del país. La estructura criminal es investigada por robo de combustible, robo de contenedores, homicidios y narcotráfico.

“Estamos en el megaoperativo Portus, una estructura criminal que opera en diferentes lugares del país”, declaró Michael Soto, director del OIJ.

En la operación participan mil 275 funcionarios del Poder Judicial, incluidos mil 100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales.

“De momento tenemos 5 armas de fuego decomisadas, cuatro pistolas y un fusil AR-15”, detalló Soto.

Carlos Díaz, fiscal general, afirmó que la organización también se dedicaba a la legitimación de capitales.

Karla Montero, presidenta de RECOPE, señaló que el origen de la operación tiene que ver con el robo de combustible reportado desde el 2024.

Las autoridades decomisaron 95 kilos de marihuana y cocaína, así como cinco armas de fuego durante la Operación Portus.

“En uno de los accesos, dos oficiales nuestros resultaron con heridas leves por arma de fuego”, declaró Soto. La estructura criminal sustrajo aproximadamente 654 mil litros de combustible, con un perjuicio económico cercano a los 400 millones de colones.

“Estos grupos criminales han evolucionado muy rápidamente y nos mantiene muy alertas”, aseveró Montero.