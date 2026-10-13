Más de 800 armas irregulares fueron decomisadas en los últimos 6 meses

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Más de 800 armas irregulares fueron decomisadas en los últimos seis meses, según confirmó el Ministerio de Seguridad, que detalló que en promedio se decomisan cinco artefactos diarios en el país.

Asimismo, la institución indicó que estos operativos forman parte de los esfuerzos por reducir la circulación de armas ilegales en las distintas regiones del territorio nacional.

Raúl Rivera, Director General de la Fuerza Pública, afirma que “La Fuerza Pública continuará esta lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común para llevar mayor seguridad a todas las comunidades del país”.

Las autoridades no precisaron en el informe las zonas específicas donde se realizaron los decomisos.