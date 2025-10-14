Las lluvias en México han dejado más de 60 fallecidos y 65 desaparecidos, según el último reporte oficial tras las catastróficas inundaciones y deslaves que afectaron especialmente los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

La temporada de lluvias, que coincide con el verano en el hemisferio norte, fue excepcionalmente torrencial este año debido a la convergencia de dos huracanes en la costa del Pacífico y varios sistemas tropicales en el Golfo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó la localidad de Costa Rica en Hidalgo, donde el agua alcanzó los cuatro metros de altura y fue increpada por damnificados, evidenciando la magnitud de una emergencia que los meteorólogos admiten no pudieron prever con exactitud.