Brindar una atención a jóvenes varones de 12 a 22 años de escasos recursos, es lo por años ha impulsado la Ciudad de los Niños, una institución de bien social sin fines de lucro.

Los 500 jóvenes que se encuentran en el centro ubicado en Cartago, tienen acceso a la educación académica y técnica, al igual que al arte, deporte y formación espiritual.

“Me han motivado mucho a seguir adelante en lo que tiene que ver con la iglesia, con la religión. Me han inculcado mucho lo que es la religión y me ha gustado. Yo siento que es muy bonito estar en Ciudad de los Niños. También me ha enseñado a valorar mucho las amistades, compartir mucho con mis compañeros“, dijo Jason Madrid, joven que asiste al centro de formación.

La educación integral que reciben los jóvenes les ha permitido abrirse puertas en el extranjero. Uno de los casos es Joshua Castro, un egresado que se ganó una beca internacional y ahora estudia en México.

“Ahorita voy a llevar ingeniera en inteligencia en datos y ciberseguridad. La verdad, estoy ansioso, ya estama semana entré, estoy en inducción, entonces ya quiero ver las materias, quiero ver cómo es, qué tan diferente”, expresó el joven beneficiado.

La Ciudad de los Niños ya tiene abierto su periodo de admisión para recibir a más jóvenes que por voluntad propia decidan formarse junto al personla de este centro.

Para conocer más detalles la Ciudad de los Niños, puede visitar sus redes sociales.