Doña María, vecina de Alajuelita, es un ejemplo de fortaleza tras haber sobrevivido al cáncer de mama en dos ocasiones.

Su historia comenzó cuando notó un sangrado en uno de sus senos mientras vivía en Upala. Alarmada, llamó a su hija para compartir sus preocupaciones.

A pesar de las campañas de concientización sobre la importancia del autoexamen y la detección temprana, la situación es preocupante.

Actualmente, hay 51 mil mamografías en espera en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Aunque los tiempos de espera han disminuido ligeramente en los últimos años, muchas mujeres siguen enfrentando demoras de más de tres meses para acceder a este examen vital.

Los datos son reveladores: en 2023, el tiempo promedio de espera para una mamografía era de 114 días. Sin embargo, entre enero y julio de 2024, esta cifra se redujo a 104 días y a 102 días hasta el 20 de agosto. A pesar de este leve descenso, muchas mujeres optan por pagar exámenes privados debido a la larga espera.

“Mi hijo me ayudó, porque tengo seis hijos y entre todos me apoyaron. Pero hay muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, que no tienen recursos y enfrentan largas esperas en la clínica”, explica Doña María.

y añadió: “Cuando finalmente logran hacerse el examen, a menudo ya están en una etapa avanzada de la enfermedad”.

La Organización Mundial de la Salud advierte que para 2040, las cifras de muertes y casos de cáncer de mama en Costa Rica podrían duplicarse.

Las 51 mil mamografías pendientes están distribuidas en 32 centros médicos de la CCSS.