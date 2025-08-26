Más de 43 mil jóvenes en edad de votar no han gestionado su cédula de identidad, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que les impedirá ejercer su derecho al voto en los comicios próximos, debido a que el documento es requisito indispensable para su inscripción en el padrón electoral.

Esta situación preocupa a las autoridades, quienes intensifican campañas de concientización sobre la importancia de la participación ciudadana.

La falta de trámite podría afectar la representatividad demográfica en las urnas.