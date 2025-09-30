Más de 40 mil personas se verán afectadas por una serie de cortes de agua programados para esta semana en Heredia, los cuales iniciarán este martes 30 de septiembre desde las 7 am hasta la 1 pm, afectando a 8.776 personas en el Centro de San Rafael y Los Ángeles.

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre se realizarán dos suspensiones más: una de 8 am a 2 pm que impactará a 41.168 personas en San Rafael Centro, San Josecito, Santiago, Concepción y San Pablo; y otra de 7 am a 1 pm que dejará sin servicio a 4.456 personas en Calle Zurquí, Calle Bombacho, Calle Las Manzanas y Cerros Verdes.

Adicionalmente, este martes 30 de septiembre de 8 am a 2 pm también habrá cortes en Santa Ana, en Alto de Las Palomas, Calle Pilas, Barrio Fonseca y Urb. Valle del Sol, y en Escazú en Villa Betania, La Primavera, Los Malinches, Calle Los Pinos y Los Laureles, según informó la ESPH.