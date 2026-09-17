Más de 4 mil funcionarios de la CCSS se sumaron a la huelga de este jueves

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Más de 4 mil funcionarios se sumaron este jueves a la huelga de la CCSS, y el movimiento continuará este viernes, según los sindicatos del sector salud.

María Eugenia Villalta, directora de San Juan de Dios, afirma que “los pacientes que se les suspendió cualquier procedimiento quirúrgico o de laboratorio se están programando todos para la próxima semana”.

Los empleados de la Caja protestan por los atrasos en el pago de salarios que han denunciado varios trabajadores de la institución.

La huelga afecta los tres turnos de hospitales, clínicas y EBAIS en todo el territorio nacional.