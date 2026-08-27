El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó una publicación mediante sus plataformas oficiales para hacer conciencia sobre el uso de casco entre los conductores de motocicletas.

La multa por no usar casco

La información que brindó la institución indica que cerca de 3.031 conductores recibieron multas por no usar el implemento y 1.565 recibieron la sanción porque su acompañante no lo utilizaba.

La falta por esta conducta cuesta un total de ¢123.000, según la explicación del MOPT.

También indica que un 57 % de los fallecidos en carretera hasta el mes de julio viajaban en motocicleta.

Finalmente, reiteran que el casco ayuda a reducir las consecuencias graves tras un accidente de tránsito.

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Por: Camila Rosales Méndez

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