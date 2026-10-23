Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Más de 38 empresas ofrecerán oportunidades laborales en Escazú, en una feria organizada por la Municipalidad para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de trabajo.

La actividad se desarrollará este viernes 23 de octubre, de 11 a. m. a 3 p. m., en el gimnasio de la Villa Ecológica Deportiva de Escazú.

La mayoría de los puestos está dirigida a personas jóvenes sin experiencia laboral, aunque también habrá opciones para quienes ya cuentan con trayectoria profesional, y los asistentes podrán presentar sus candidaturas directamente ante las empresas participantes.