Más de 2500 carros han sido robados este 2026

Las imágenes captadas durante la madrugada del martes en Guadalupe Goicoechea muestran el preciso momento en que un grupo de delincuentes logra sustraer un vehículo tipo automóvil sin despertar sospechas entre los propietarios ni los vecinos, lo que evidencia su alto nivel de organización y sigilo.

La forma en que ejecutaron el robo ha puesto en alerta a las autoridades, quienes han difundido el material audiovisual con el objetivo de dar con el paradero de los sospechosos y recuperar la unidad sustraída.

Se solicita a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades para contribuir con las investigaciones y evitar que estos delincuentes sigan operando en la zona.