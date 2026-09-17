Más de 23 mil heredianos tendrán cortes de agua y electricidad este jueves

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Los abonados de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia tendrán suspensiones importantes este jueves 17 de setiembre, afectando a un total de 18.720 personas en el cantón de San Isidro.

La interrupción del servicio de energía se extenderá de 7 de la mañana a 3 de la tarde e incluye sectores como Calle La Rinconada, Barrio Lourdes y Calle La Fortaleza.

Por otro lado, 4.376 personas de San Rafael estarán sin agua potable debido al lavado de tanque Tirol, con suspensión entre las 7 de la mañana y la tarde.