Más de 2000 vecinos en San Sebastián quedaron sin luz por accidente de tráiler

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Más de 2000 vecinos de San Sebastián vivieron sin luz, sin internet y sin cable tras un accidente que derribó dos postes durante la madrugada de este martes, según la información oficial.

Cuadrillas de trabajo se movilizaron desde primeras horas para restablecer los servicios afectados, mientras las autoridades coordinaban las labores de reparación en la zona.

“Yo venía normal y, de repente, escuché un estruendo. Al mirar hacia atrás vi chispas y en ese momento sentí que el camión se detenía porque el cable estaba enganchado en la cabina. Por dicha, solamente fue el susto”, explicó el conductor del tráiler, Bryan Rodríguez.