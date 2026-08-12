Más de 2000 denuncias ingresaron al OIJ este año por préstamos gota a gota

Más de dos mil denuncias ingresaron este año al Organismo de Investigación Judicial por amenazas de préstamos gota a gota, una modalidad de crédito informal que ha crecido en el país y que genera intimidación y violencia contra los deudores.

Solo en San José se contabilizan más de 300 denuncias, lo que evidencia la alta incidencia de esta práctica en la capital y la necesidad de acciones contundentes por parte de las autoridades.

Jose Rojas, investigador de delitos varios, asegura que “ellos optan por cobrar intereses exagerados. Hemos tenidos casos donde los intereses son hasta del 100%”.

El OIJ mantiene investigaciones para desarticular las redes que operan con este tipo de préstamos ilegales.