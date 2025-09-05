Más de veinte naciones acordaron el envío de tropas a Ucrania bajo la condición de que se firme un acuerdo de paz, con el objetivo fundamental de prevenir cualquier nueva gran agresión en el territorio.

Este despliegue militar multilateral representa una medida de disuasión sin precedentes en el conflicto, buscando estabilizar la región tras los prolongados enfrentamientos.

La decisión marca un hito en la estrategia de seguridad colectiva de los países aliados, aunque su implementación final está sujeta al cese formal de las hostilidades.