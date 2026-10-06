Más de 2 mil estudiantes recibieron insumos para practicar deporte

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un total de 2.096 estudiantes de 12 escuelas y colegios recibieron insumos para practicar deporte, como parte del proyecto Mi Primer Saque que busca facilitar la actividad física.

Los materiales permitirán practicar baloncesto, voleibol y balonmano, entre otras disciplinas, además de que el Ministerio de Educación Pública proyecta cinco canchas sintéticas en centros educativos del Pacífico Central.

Estos proyectos buscan ampliar los espacios para que los estudiantes puedan ejercitarse y mejorar la convivencia entre niños y jóvenes.