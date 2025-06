Lo que comenzó como un día normal de clases terminó en angustia e indignación para Michelle González, madre de un niño de 5 años, quien denuncia una aparente negligencia por parte de la Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Alajuela, tras una caída que dejó a su hijo con una herida abierta en la frente y en estado de desorientación.

“Yo me presento en el centro educativo y me doy cuenta que mi hijo estaba bastante desorientado y con una herida muy evidente donde se le ve el cráneo. Decido trasladarlo a un centro privado para que lo atiendan, ya que la escuela no me indica en ningún momento que pueda ser usada la póliza del INS, dando por hecho que no se activa ningún protocolo con los estudiantes”, relató González.