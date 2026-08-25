Más de 150 pilotos competirán este domingo en el Campeonato Nacional de Motocross

Más de 150 pilotos de todo el país competirán este domingo en el Campeonato Nacional de Motocross, que se llevará a cabo en la pista de Pérez Zeledón, en una jornada que promete ser una de las más emocionantes de la temporada.

La competencia reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina en el país, quienes buscarán sumar puntos importantes en el campeonato nacional.

La organización del evento espera una gran asistencia de público para disfrutar de las competencias en las diferentes categorías.

