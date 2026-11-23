Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) finalizarán, a partir del 1 de enero de 2027, el convenio que permitía brindar aseguramiento colectivo del seguro de salud a personas solicitantes de refugio, refugiadas, solicitantes de apatridia y apátridas.

La decisión se toma por falta de financiamiento, luego de siete años de funcionamiento de este mecanismo de cooperación, que nació en 2019 como un plan piloto.

Para 2020, fue reconocido por autoridades internacionales como un proyecto de buena práctica.

Más de 14.000 personas beneficiadas con seguro médico

Según explicó el gerente financiero a. i. de la CCSS, Eithel Corea Baltodano, durante la vigencia del convenio se brindó atención médica a más de 14.000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y de salud.

Entre la población beneficiaria había personas con enfermedades crónicas que requerían continuidad en sus tratamientos médicos.

Más de $11,5 millones destinados al convenio

Entre 2020 y 2026, ACNUR destinó más de $11,5 millones para apoyar a la CCSS en la protección de personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas mediante este esquema de aseguramiento temporal.

La institución reconoció la importancia de esta alianza, que durante siete años facilitó el acceso a los servicios de salud a miles de personas en condición de vulnerabilidad.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.