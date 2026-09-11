Más de 126 réplicas tras fuerte temblor del jueves

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Más de 160 réplicas se han reportado desde el fuerte temblor ocurrido a las 2:26 de este jueves, y al menos cinco fueron superiores a los cuatro grados de magnitud.

Walter Jiménez, sismólogo OVSICORI, “es importante destacar que de estas 160, 5 han sido en el rango de los 4 a los 4.8 grados”.

El enjambre sísmico se presenta frente a las costas del cantón de Osa, por lo que los movimientos han sido percibidos con fuerza en toda la zona sur del país.

Pese a que el epicentro es cerca de las placas tectónicas, los expertos señalan que estos temblores son más por un fallamiento local.