Más de 12 horas suma la Ruta 32 cerrada tras la caída de material

¿Cuál es el estado de la ruta?

La Ruta 32, principal vía que conecta San José con Limón, permanece cerrada por más de 12 horas debido a la caída de material y piedras provocada por los fuertes aguaceros que iniciaron desde las 2:03 p.m. del jueves y se extendieron durante la tarde, noche y madrugada.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOP) tomó la decisión preventiva de cerrar el paso para evaluar las condiciones del terreno, ante el riesgo de nuevos deslizamientos y la formación de cataratas en la vía.

Las precipitaciones persistentes mantienen en alerta a las autoridades, quienes deberán revisar nuevamente el punto crítico antes de autorizar la apertura. La maquinaria pesada no ha podido ingresar a remover el material debido a las condiciones climáticas adversas que continúan afectando la zona.