Un hombre de 36 años identificado como Barbosa fue asesinado a balazos en el sector de Alajuelita, la madrugada de este viernes 10 de octubre. Según reportes oficiales, los agentes de la Policía Administrativa de la zona escucharon varios disparos alrededor de las 5:05 a.m. y se dirigieron inmediatamente al lugar.

Al llegar, encontraron el cuerpo de la víctima con múltiples impactos de bala en la cabeza. La escena del crimen quedó asegurada mientras agentes judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue judicial.

Escena del crimen

En el sitio se recolectaron aproximadamente 12 casquillos de arma de fuego calibre 9 mm, mientras que el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a resolver este caso.