Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó mediante su plataforma web oficial sobre una nueva suspensión del servicio eléctrico en un sector de San José para este viernes.

La suspensión en San José

Según la información brindada por la institución, esta afectación será este 11 de septiembre en Porvenir de Desamparados, San José.

Adicionalmente, el motivo de esta interrupción será el mantenimiento preventivo y obras eléctricas. El horario será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

La CNFL también advierte que cerca de 1.388 servicios eléctricos podrían verse afectados por esta situación.

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Por: Camila Rosales Méndez

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