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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó mediante su plataforma web oficial sobre una nueva suspensión del servicio eléctrico en un sector de San José para este viernes.
Según la información brindada por la institución, esta afectación será este 11 de septiembre en Porvenir de Desamparados, San José.
Adicionalmente, el motivo de esta interrupción será el mantenimiento preventivo y obras eléctricas. El horario será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
La CNFL también advierte que cerca de 1.388 servicios eléctricos podrían verse afectados por esta situación.
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Por: Camila Rosales Méndez
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