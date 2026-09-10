Más de 100 réplicas por temblor de la medianoche en Osa

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Más de 115 réplicas del temblor de la medianoche en Osa se han registrado este jueves, según el reporte de las autoridades sismológicas del país.

Walter Jiménez, sismólogo ovsicori, comenta que “la actividad está bastante activa en este momento. Es una zona que en el pasado también ha tenido este tipo de actividad”.

El Pacífico Sur sigue siendo una de las zonas más activas del territorio nacional, donde se concentra la mayor cantidad de movimientos telúricos.

Los expertos mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en esta región para alertar oportunamente a la población.