La Cruz Roja costarricense reporta más de un centenar de personas fallecidas por accidentes acuáticos en lo que va del año, donde además de los dos hermanitos ahogados se contabilizan numerosas víctimas en diferentes cuerpos de agua.

El caso más reciente ocurrió esta mañana en las playas de Sámara, mientras la institución de socorro mantiene una alerta nacional ante la alta incidencia de estos sucesos.

Esta información continúa en desarrollo conforme los equipos de rescate realizan las labores correspondientes en la zona del último incidente reportado.