Mary Ángel Rey regresa a Costa Rica para presentar su nuevo sencillo “Te Amaré”

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Mary Ángel Rey, reconocida cantante costarricense radicada en México desde hace 13 años, regresa al país para presentar su más reciente sencillo “Te Amaré”, una canción que compuso a partir de dos rupturas amorosas que vivió en diferentes etapas de su vida.
La artista, que inició su carrera como vocalista de las agrupaciones Taboga y Papel y Lápiz, ofrecerá un concierto este sábado en el Club Hípico La Caraña en Santa Ana.
En el show interpretará sus éxitos y canciones nuevas, en un reencuentro con el público que la vio nacer artísticamente.