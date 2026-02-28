Mary Ángel Rey regresa a Costa Rica para presentar su nuevo sencillo “Te Amaré”

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Mary Ángel Rey, reconocida cantante costarricense radicada en México desde hace 13 años, regresa al país para presentar su más reciente sencillo “Te Amaré”, una canción que compuso a partir de dos rupturas amorosas que vivió en diferentes etapas de su vida.

La artista, que inició su carrera como vocalista de las agrupaciones Taboga y Papel y Lápiz, ofrecerá un concierto este sábado en el Club Hípico La Caraña en Santa Ana.

En el show interpretará sus éxitos y canciones nuevas, en un reencuentro con el público que la vio nacer artísticamente.