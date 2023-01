Angulo se refirió a su situación en Saprissa y asegura que no será fácil irse del conjunto morado.

Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

El camerino morado no pasa el mejor ambiente en este momento, varios jugadores no saben que será de su futuro y las decisiones del cuerpo técnico los tiene marginados de minutos en la cancha.

Este es el caso de Marvin Angulo quien aún no sabe que pasará con él, sin embargo se aferra a cumplir con su contrato.

“Difícil pero atento para cuando me ocupen” así empezaba la entrevista el 10 morado al ser preguntado por su situación.

Ante el aparente interés de San Carlos, Angulo asegura no saber nada.

“Ahorita no puedo decir nada porque no me han comunicado nada”.

Para el 10 solo una cosa está en su mente, jugar.

“A mi me queda contrato este torneo y lo que quiero es jugar y nada más”.

La relación con el técnico es algo que se cuestiona mucho en el ambiente morado, así respondió Angulo.

“No sabría decirle, tendrían que preguntarle a él, yo me preparo día a día para estar listo cuando me ocupen y cuando me ocupen estar preparado”.

Angulo no pone fácil su salida, asegura que le costó mucho llegar a Saprissa y que sus 9 años en el club le respaldan,

“No, llevo nueve años de estar en Saprissa y no jugar es difícil, hasta ahí, no puedo quejarme, lo que puedo hacer es estar preparado para cuando me ocupen”.

“A mi me costó llegar aquí, tirar todo a la basura en un torneo es complicado, tampoco voy a irme así porque así, yo soy morado y voy a estar aquí hasta cumplir mi contrato”.

Al final, el 10 dejó un mensaje a toda la afición.

“Así es mi espíritu de luchar, contra todo y estar preparado”.