El experimentado futbolista Marvin Angulo continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol nacional.

El volante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Municipal Pérez Zeledón para el Torneo de Apertura 2026.

El mediocampista firmó un contrato por un año, equivalente a dos torneos cortos, por lo que permanecerá ligado al club generaleño hasta el 30 de junio de 2027.

Pérez Zeledón apuesta por la experiencia de Marvin Angulo

Con este fichaje, Pérez Zeledón pretende sumar experiencia y jerarquía a su plantel para competir de mejor manera en el Torneo de Apertura 2026.

La dirigencia del club considera que Marvin Angulo puede aportar liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha.

Después de su recordada salida del cuadro morado, Angulo también tuvo pasos por Municipal Liberia y Guadalupe FC antes de concretar su llegada a Pérez Zeledón.

El volante llega en un momento clave, ya que el equipo busca fortalecer varias zonas del terreno de juego y mejorar su rendimiento en el campeonato nacional.

La experiencia de Angulo podría convertirse en un factor importante para guiar a los jugadores más jóvenes del plantel.

Marvin Angulo jugará el Apertura 2026 con los generaleños

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