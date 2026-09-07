Martes sin luz: anuncian suspensión en tres sectores de la GAM

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su sitio web, sobre la suspensión del servicio eléctrico en tres sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM) este martes 8 de septiembre.
Según la información de la institución, las comunidades afectadas serán:
La CNFL informó que realizará trabajos de mantenimiento en los sectores afectados, específicamente por la recolocación de postes.
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Por: Camila Rosales Méndez
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