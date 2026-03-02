Maroon 5 en Costa Rica: banda revela detalles sobre su concierto

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La reconocida banda estadounidense, Maroon 5, anunció datos clave sobre su concierto en Costa Rica, que se anunció desde la semana anterior.

El grupo publicó una imagen en sus redes sociales, con particularidades especiales y detalles del show en nuestro país.

Lo primero: la fecha. El recital será el próximo martes 28 de abril, y tendrá lugar en el anfiteatro principal del Parque Viva.

Información sobre venta de entradas

Un detalle clave que informaron desde el perfil de la banda fue la fecha en la que iniciarán a venderse los boletos. El próximo viernes 6 de marzo, a las 10 de la mañana hora local.

También, indicaron que desde el martes 3 de marzo habrá preventa, a la misma hora, pero sin más detalles al respecto.