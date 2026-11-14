Marlon convirtió su pasión por la comida rápida en un negocio

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La pasión por la comida rápida llevó a Marlon Jiménez Artavia a emprender con Soda Chopis en Piedades de Santa Ana, donde su comida se ha vuelto famosa en el pueblo.

El cambio mental fue fundamental para controlar la ansiedad, según relata el propio emprendedor, quien mantiene la convicción de que “de vez en cuando no hace daño”.

Su negocio se ha consolidado como un referente local y puede contactarse para información al 6357-1145 o por redes sociales.