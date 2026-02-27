Mariscos en bowl: opciones y secretos detrás de los platillos más buscados

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Costa Bowls Marisquería, proveniente de Puntarenas, deleita a los residentes de Santa Lucía de Barba con platillos elaborados con pescado recién extraído del mar, como el pargo rojo frito entero que llega directamente desde el puerto en la madrugada.

El coctel de camarón jumbo en salsa roja de la casa, acompañado de patacones, se ha convertido en uno de los favoritos por su sabor y presentación.

Los comensales pueden disfrutar además de un surtido familiar con arroz sabor mariscos, ensalada fresca y mariscada disponible en estilos luisiana, caribeña, al ajillo, a la mantequilla o a la diabla.