Cansado y con un discurso que se agota poco a poco, Mario García salió a hablar tras una nueva derrota del Cartaginés en el campeonato.

“Echar culpas a quién, tenemos una distracción y te meten un gol, son rivales complicados, el esfuerzo de los muchachos es bueno, qué hago, ya me aburrí de decir lo mismo, tal vez yo llegué a un fútbol donde necesito tiempo para que pase lo contrario”.

La situación de Cartaginés no mejora y ya son 5 juegos en los que no encuentran la victoria, incluso, de 15 puntos posibles lograron solo 1.

“Es un aprendizaje duro para los muchachos para mí y hay que ponerle cara, este es el camino, no sé si me alcance, el que ve el partido lo entiende”.

García insiste en su idea y confía que en algún momento la idea de frutos con victorias.

“Estamos haciendo todo para lograr el resultado, pero no lo estamos obteniendo”.

“Cuando recibes el gol claro que te pega, intentas e intentas y te hacen goles en contra, no te digo que no sean merecidos, pero estás en un momento en el que estás siendo protagonista y se te cambian todas las condiciones y claro que pega”.

García volvió a destacar la dificultad de trabajar con tantos jugadores experimentados que buscan un puesto en el 11 inicial.

“Ahora trabajan bien, trabajan fuerte, no es fácil tener tantos jugadores de peso, pero hemos dado una justicia deportiva, tuvimos una especia de rotación para aligerar las cargas, no es fácil cuando no tienes resultados, pues vivimos de eso los entrenadores, estoy trabajando diario con toda la fe, sé que es esto, tengo 22 años en esto, casi en todos ganadores, cuando no eres ganador, apestas como dice Bielsa”.

Ante los rumores de indisciplinas en Cartaginés, el técnico fue claro.

“Son puros chismes, el equipo juega y trabaja muy bien, tal vez yo los llevo a otro fútbol y no debería, ahí es lo que hay que analizar, cuando generas lo que generas en esta cancha difícil hay muchas cosas buenas que se hacen, lo que corrieron los jugadores hay que ver, debe ser de lo más alta en la primera de Costa Rica”.

Para el técnico brumoso jugar 4 partidos de visita, también agravó la situación del equipo cartaginés.

“En esta situación que te ponen 4 de visita, matas a cualquiera, es difícil, sin embargo, el equipo se ha mostrado”.

Eso si, aseguró que el equipo está bien trabajado y que aunque él no siga, el equipo podría ver resultados tras el tiempo que ha estado bajo su dirección.

“Yo me puedo ir hoy, pero hay muchas cosas, el equipo está bien físicamente, hay una idea, está acostumbrado a la exigencia, pero el equipo está preparado para lo que venga”.