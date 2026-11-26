Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Mariela convierte tapas plásticas en anteojos que cuentan historias de Costa Rica, pues transforma las tapas de botellas en aros para lentes inspirados en nuestras playas, animales marinos y parques nacionales.

La fundadora de este emprendimiento necesita 20 tapas para fabricar cada anteojo, en un proceso que nunca antes se vio tan claro con basura en los ojos.

Los interesados pueden contactar al 7233-0401 o buscar el proyecto en redes sociales como MARAM.EYEWEAR.