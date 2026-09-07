Maribel Guardia y Keylor Navas tuvieron un momento especial con sus parejas

Maribel Guardia y Keylor Navas compartieron un momento especial junto a sus parejas, en un encuentro que destacó la alegría de reunirse con otros costarricenses para celebrar el orgullo nacional.

Los ticos hicieron alarde del “Pura Vida”, el fútbol nacional y el gallo pinto, en una publicación compartida por Maribel Guardia que ya acumula más de 6 mil me gusta en redes sociales.

El encuentro entre la actriz y el portero de la Selección Nacional refleja el sentido de identidad y pertenencia que caracteriza a los costarricenses dentro y fuera del país.

