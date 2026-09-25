Maribel Guardia tiene un nuevo conflicto

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelve a tomar fuerza por declaraciones relacionadas con Julián Figueroa, hijo ya fallecido de la costarricense.

Tuñón reconoció haber mentido para obtener medicamentos para dormir y aseguró que se los daba al cantante, lo que ha generado una fuerte polémica.

Ante esto, el abogado de Maribel Guardia analiza presentar una denuncia penal y señala que serán las autoridades las que determinen si existe alguna responsabilidad de Tuñón en la muerte del joven.