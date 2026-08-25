Maribel Guardia se molestó ante pregunta sobre su esposo

La actriz y cantante Maribel Guardia reaccionó con molestia luego de que le preguntaran si su esposo, Marco Chacón, la manipula, y fue contundente al asegurar que a sus 67 años ha tomado sus propias decisiones durante toda su vida y seguirá haciéndolo.

La artista, que se encuentra de visita en México, expresó que le sorprende que sean otras mujeres quienes la juzguen de esa manera.

La respuesta de Guardia ha generado reacciones en redes sociales y ha sido ampliamente comentada por sus seguidores.