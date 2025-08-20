La actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia, de 66 años, rompió el silencio sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor Emmanuel Orenday. A través de sus redes sociales, negó categóricamente las especulaciones y reafirmó la solidez de su matrimonio con Marco Chacón.

Guardia afirmó que el único “triángulo” en su vida está conformado por ella, su esposo y el amor que comparten, acompañando su declaración con una serie de fotografías que dan testimonio de su cariño mutuo. Con ironía, señaló que los rumores son “puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo” y cerró su mensaje con hashtags como #AmorDelBueno, #amorbendecidopordios y #quesoporten.

Los rumores inicialmente surgieron tras reportes de la revista TVNotas, que sugirieron una relación entre Guardia y Orenday durante las grabaciones de la serie Cómplices. Según fuentes citadas, el actor ingresaría al camerino de Guardia durante descansos para intercambiar besos, lo que desató una serie de especulaciones mediáticas