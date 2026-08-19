Maribel Guardia recibió reconocimiento en México por su trayectoria

Obtuvo el llamado ‘Micrófono de Oro’.

Maribel Guardia recibió el reconocimiento “Micrófono de Oro” que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México, destacando su participación en telenovelas, obras de teatro y múltiples producciones a lo largo de su destacada carrera.

}La actriz y cantante de origen costarricense, de 67 años, impresiona no solo por su belleza sino también por su talento y constancia en el mundo del espectáculo.

El galardón fue entregado en una ceremonia realizada en México, donde la artista ha consolidado su carrera.