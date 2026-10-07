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Maribel Guardia ratificará la denuncia contra su exnuera Imelda Tuñón por homicidio, en el caso de su hijo Julián Figueroa, tras acusarla de posibles delitos contra la salud y homicidio.
La artista confirmó que acudirá a la Fiscalía de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por sus abogados, luego de que su exnuera contara que mentía a una psiquiatra para obtener un medicamento.
Asimismo, Maribel Guardia admitió preocupación por el paradero de su nieto, aunque defendió el derecho de una madre a viajar con su hijo, en una disputa legal que acumula más de un año entre ambas partes.