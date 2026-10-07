Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Maribel Guardia ratificará la denuncia contra su exnuera Imelda Tuñón por homicidio, en el caso de su hijo Julián Figueroa, tras acusarla de posibles delitos contra la salud y homicidio.

La artista confirmó que acudirá a la Fiscalía de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por sus abogados, luego de que su exnuera contara que mentía a una psiquiatra para obtener un medicamento.

Asimismo, Maribel Guardia admitió preocupación por el paradero de su nieto, aunque defendió el derecho de una madre a viajar con su hijo, en una disputa legal que acumula más de un año entre ambas partes.