La actriz Maribel Guardia realizó cambios significativos en su testamento después de acatar la orden de un juez que le quitaba la tutela de su nieto José Julián Figueroa, dejando claro que sí contempla dejarle parte de sus bienes para asegurar su bienestar en el futuro.

La decisión judicial, que ha generado gran atención mediática, otorga la responsabilidad del menor a Adis Tuñón, tía de Imelda Garza (exnuera de Maribel Guardia y madre fallecida de José Julián), separando al nieto de su abuela paterna.

Maribel Guardia se mostró visiblemente molesta tras conocer la decisión legal que la separa de la tutela de su nieto, pues ha expresado en múltiples ocasiones el profundo cariño que siente por José Julián, especialmente después de la trágica muerte de su hijo, el cantante y actor Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023.