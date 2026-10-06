Maribel Guardia compartió video de su hijo fallecido en 2023

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Maribel Guardia compartió un video de su hijo, el cantante Julián Figueroa, quien falleció en 2023, en una grabación hecha años atrás que fue difundida en redes por la madre del artista.

En la grabación, Julián Figueroa habla de su madre y destaca su bondad, lo que aprendió de ella y el cariño que sentía por ella, según el mensaje compartido por Maribel Guardia en sus redes.

Maribel Guardia acompañó el video con un mensaje en el que asegura que deja que sea su hijo quien hable de ella como madre y responde a los recientes cuestionamientos en medio de la disputa legal.