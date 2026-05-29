Maribel Guardia celebra este viernes 67 años de edad, aunque muchos aseguran que el tiempo no pasa por la actriz y presentadora tica.
La artista inició su día recordando a su hijo Julián Figueroa con un video en redes sociales donde le cantaba Las Mañanitas, mientras consolida una carrera de décadas en la televisión.
La actriz reveló que conserva un pantalón de cuando tenía 15 años que siempre le debe cerrar, y que mantiene su figura “haciendo abdominales a diario”, aunque reconoció que hay épocas en las que deja de hacer ejercicio.