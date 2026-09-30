Maribel Guardia atraviesa complicado momento de salud

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Maribel Guardia, atraviesa un momento complicado de salud, así lo confirmó su esposo Marco Chacón.

¿Por qué Maribel Guardia pasa por un momento complicado de salud?

Debido a la depresión que padece por la muerte de su hijo.

El esposo de la tica contó que Maribel pasa noches enteras sin dormir y que actualmente enfrenta dificultades que afectan sus emociones.

“Hay noches que no duerme, cuando digo que no duerme, es que no duerme por completo, porque Maribel, de por sí, padece de insomnio, hay noches que se le van en blanco completas, es un problema complicado”, aseguró Chacón en el programa Venga la alegría,

Acompañamiento

Su familia se mantiene cerca de ella durante este proceso.

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