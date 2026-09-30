Maribel Guardia atraviesa complicado momento de salud

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Maribel Guardia, atraviesa un momento complicado de salud, así lo confirmó su esposo Marco Chacón.
Debido a la depresión que padece por la muerte de su hijo.
El esposo de la tica contó que Maribel pasa noches enteras sin dormir y que actualmente enfrenta dificultades que afectan sus emociones.
“Hay noches que no duerme, cuando digo que no duerme, es que no duerme por completo, porque Maribel, de por sí, padece de insomnio, hay noches que se le van en blanco completas, es un problema complicado”, aseguró Chacón en el programa Venga la alegría,
Su familia se mantiene cerca de ella durante este proceso.
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