Mariano Torres ya tendría definido cuándo se retirará del Deportivo Saprissa para dejar el fútbol nacional por completo.

Según indicó Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, en 120 Minutos, el jugador ya habló con el presidente morado sobre este tema.

Rojas comentó que Mariano fue claro sobre el momento en que se retirará del fútbol y reveló lo siguiente:

“Yo tuve una conversación con él y le dije: ‘Mariano, por supuesto quiero que sepás que las puertas están abiertas y te quedás lo que vos querás’, y la respuesta de Mariano fue: ‘Presi, mientras yo me sienta bien, me quedo.” indicó Rojas.

Además, el presidente morado dijo que el argentino le comentó que, en el momento en que no se sienta bien físicamente, se retirará.

“‘Cuando sienta que yo no estoy dando lo que yo quiero dar y sienta que no estoy marcando diferencia, ese día me voy‘. No es un tema de plata o de contrato, es un tema de ser fiel consigo mismo” reveló Rojas.

Para Juan Carlos Rojas, Mariano Torres es un “profesional que cualquier club desea” e indica que son de esos jugadores que no necesitan un contrato de por medio para estar en la institución.

También, Rojas fue claro en decir que le darán el tiempo y el espacio a Torres para su decisión y que el argentino será quien sea el primero en comunicar su decisión.

“Cuando uno ve lo que está dando a nivel futbolístico y a nivel físico, pensaría que él está marcando diferencia. No veo cercano el que él se vaya, él se va a ir a sus propios términos y a su propio momento” indicó.

El presidente morado recalcó que, una vez retirado, esperan darle un puesto en la institución y que se quede ligado al Saprissa.