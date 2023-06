El Deportivo Saprissa comenzó su pretemporada este lunes con pruebas físicas y médicas.

Después de tres semanas de vacaciones, varios jugadores morados fueron citados para hacerse los respectivos chequeos.

Entre ellos estuvo Mariano Torres, quien regresó de Argentina para unirse a la pretemporada.

El volante confirmó que desea cumplir su contrato con Saprissa hasta diciembre del 2024.

Mariano, al finalizar su contrato, tendrá 37 años y por eso se refirió sobre su futuro.

Según explicó Mariano, analizará su retiro de las canchas una vez termine su contrato.

“Lo que me veo es lo que me queda de contrato, después veremos cómo llego, pero tampoco me veo mucho tiempo más” dijo el capitán morado.

Sobre el partido de despedida de Riquelme

Mariano también habló sobre el partido de despedida de uno de sus amigos más cercanos.

Juan Román Riquelme realizará su partido de despedida en La Bombonera en las próximas semanas y el astro Lionel Messi estará presente.

Según dijo el capitán del Saprissa, Riquelme le pidió que se quedará hasta la próxima semana para su partido de despedida.

“Román me dijo que me quedara una semana más, que estuviera en su despedida” dijo.

Pero Mariano dice que declinó el jugar el partido, con el propio Messi en la cancha.

“Es una lástima no compartir con él, con Messi, con las figuras que estarán, pero yo me debo a Saprissa” dijo Mariano.

También dice que Riquelme quiere venir a Costa Rica y, específicamente, al Saprissa.

“Riquelme me ha dicho varias veces que quiere venir acá a Saprissa, estar acá y conocer“

El volante se integró a la pretemporada del Saprissa tras lograr el campeonato 38.