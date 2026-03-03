María Paula y Ana: la pareja tica que representa al país en nado sincronizado

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El dúo costarricense de nado artístico, integrado por María Paula y Ana, ha construido un camino de cinco años marcado por logros deportivos y una profunda pérdida personal que los acompañó en la competencia más importante de sus vidas.

Durante el Campeonato Mundial de Doha 2024, mientras ejecutaban su rutina de dueto libre, recibieron la noticia del fallecimiento de Olga, madre de su entrenadora Violeta y figura clave en su formación.

Olga, quien había sido entrenadora de la Selección Nacional, continuaba cercana al equipo como consejera. A pesar del golpe emocional, el dueto persistió y al año siguiente alcanzó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, demostrando que el legado de su mentora sigue guiándolas desde donde esté.