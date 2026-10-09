¿Sintió mareo durante el temblor? Esto significa según experto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El fuerte sismo que se sintió en Costa Rica sorprendió a muchas personas por una sensación particular: en lugar de una sacudida brusca, el movimiento parecía un mareo que se prolongó durante varios segundos.

Walter Jiménez, experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), explicó en Noticias Repretel que esta percepción está relacionada con la distancia entre el epicentro y el lugar donde se encuentra la población.

¿Por qué el temblor se sintió como un mareo?

Durante una entrevista, Jiménez señaló que el movimiento oscilatorio lento se relaciona con la distancia del epicentro, ubicado preliminarmente en territorio panameño.

“Efectivamente, se siente como una especie de mareo, o sea, es un movimiento oscilatorio muy lento”, explicó el experto.

Según Jiménez, cuando el epicentro se encuentra más lejos, las ondas sísmicas llegan más debilitadas. Por eso, las personas pueden percibir un balanceo suave que se mantiene durante varios segundos.

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¿Qué pasaría si el epicentro estuviera más cerca?

El experto indicó que un sismo con epicentro más cercano al Valle Central podría generar ondas más intensas y una sacudida superficial más fuerte.

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Mientras tanto, el OVSICORI continuaba procesando la información para precisar las características del movimiento sísmico.

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