Marea alta y el difícil acceso al lugar mantuvo a una pareja atrapada en un barranco

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una pareja permanece atrapada en un barranco del sector Calle Balsal, en Garabito, desde las 5:30 de la tarde del día anterior.

La marea alta y el difícil acceso impiden que los cuerpos de socorro extraigan a los pacientes, uno de ellos con fractura en una pierna.

La operación, que supera las doce horas, obligó a movilizar a bomberos, Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública, Policía Municipal, emergencias privadas y Guardacostas.

La unidad de drones de bomberos logró contacto visual con las víctimas cerca de las 2 de la mañana, y después el personal llegó hasta ellas para darles primeras atenciones.

Un vecino facilitó el acceso de las unidades a una propiedad donde se instaló el puesto de mando.

Más de treinta personas trabajan en el rescate, y pescadores con embarcaciones pequeñas colaboran con el traslado hacia un sitio accesible.

Ambos pacientes están con vida y en condición estable, aunque la lesión de la mujer complica su extracción.