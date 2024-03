Alajuelense juega este viernes ante Santos, el colero del clausura y la afición está pendiente del rendimiento de Andrés Carevic.

El canto de “Fuera Carevic” es constante en Alajuela y este viernes la situación llega tensa, sin embargo se le consultó a Marco Vázquez sobre qué pasaría si la Liga pierde ante Santos y esta fue la respuesta.

“El plan no es perder, no vamos a perder, si pasa no va a pasar nada, si pasa lo que va a pasar es que vamos a seguir trabajando”.

Vázquez destacó que las decisiones no se pueden tomar de manera acalorada y sin meditarlas.

“Escuché a un colega de ustedes decir que la Liga es un equipo que no escucha a su afición, yo me pregunto qué significa eso, la gente grita fuera Carevic y hay que echar a Carevic, al otro día van a gritar fuera don Joseph, y también hay que echarlo, entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, tenemos que tener cuidado de tomar decisiones que sean precipitadas”.

Eso si, no deja de lado que el futuro de los puestos lo definen los resultados.

“Tenemos claro que no tenemos un desempeño que nos gustaría tener, tenemos claro que tenemos un muy buen equipo y tenemos muy claro que tenemos un excelente cuerpo técnico y tenemos claro que queremos darle continuidad al cuerpo técnico, pero también tenemos muy claro que todos dependemos de los resultados”.